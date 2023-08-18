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ЦСКА высмеял презентацию третьего комплекта формы «Спартака»

ЦСКА высмеял презентацию третьего комплекта формы «Спартака»
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Московский ЦСКА высмеял презентацию «Спартака», представившего третий комплект формы на сезон-2023/2024. Красно-белые задействовали в ролике под названием «Спартак». Это любовь моя» актёра Михаила Люлинецкого, который исполнил роль болельщика команды со стажем.

Полгода назад Люлинецкий принял участие в съёмках новогоднего ролика ЦСКА, где исполнял роль болельщика армейцев.

«CSKA TV. Это любовь моя». При создании этого ролика мы вдохновлялись нашим новогодним корпоративом, который был настолько хорош, что туда пришли даже болельщики красно-белых, чья любовь к клубу передавалась из поколения в поколение», – говорится в сообщении ЦСКА, опубликованном в телеграм-канале клуба.

В конце ролика надпись «Спартак». Это любовь моя» меняется на «ЦСКА. Это любовь моя».

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