«Рубин» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ

Сегодня, 18 августа, пройдёт матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Цыганком (Владивосток). Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Вуячич, Мартынович, Грицаенко, Иву, Апшацев, Зотов, Ломовицкий, Кузнецов, Даку.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Рассказов, Бабкин, Костанца, Гарре, Салтыков, Шитов, Хубулов.

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги состоялась ещё в 2021 году и завершилась уверенной победой самарской команды со счётом 2:0.

«Рубин» на данный момент расположился на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала всего два очка в четырёх прошедших турах чемпионата. «Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав восемь очков в четырёх стартовых турах РПЛ.