«Рубин» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 5-го тура РПЛ

Сегодня, 18 августа, пройдёт матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Цыганком (Владивосток). Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Вуячич, Мартынович, Грицаенко, Иву, Апшацев, Зотов, Ломовицкий, Кузнецов, Даку.
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Рассказов, Бабкин, Костанца, Гарре, Салтыков, Шитов, Хубулов.
Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги состоялась ещё в 2021 году и завершилась уверенной победой самарской команды со счётом 2:0.
«Рубин» на данный момент расположился на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала всего два очка в четырёх прошедших турах чемпионата. «Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав восемь очков в четырёх стартовых турах РПЛ.
- 18 августа 2023
-
19:58
-
19:53
-
19:48
-
19:45
-
19:38
-
19:35
-
19:27
-
19:24
-
19:18
-
19:09
-
19:03
-
18:55
-
18:51
-
18:36
-
18:35
-
18:35
-
18:32
-
18:29
-
18:23
-
18:15
-
18:11
-
18:05
-
18:02
-
17:49
-
17:37
-
17:26
-
17:24
-
17:16
-
17:15
-
16:50
-
16:45
-
16:41
-
16:36
-
16:35
-
16:27