«Динамо» объявило о переходе Кудравца из БАТЭ

Московское «Динамо» официально объявило о переходе голкипера белорусского БАТЭ Андрея Кудравца.

«Голкипер БАТЭ и сборной Беларуси подписал контракт с московским клубом на пять лет. 19-летний футболист БАТЭ должен присоединиться к бело-голубым предстоящей зимой. До зимы Андрей продолжит выступать за БАТЭ.

Кудравец является воспитанником борисовской ДЮСШ-2. Он дебютировал за основной состав БАТЭ в августе 2020 года в матче Кубка Беларуси, а в апреле 2021-го стал самым молодым вратарём-дебютантом клуба в элитном дивизионе – в возрасте 17 лет 227 дней.

В 2022 году Кудравец получил приглашение сначала в молодёжную, а потом и в главную национальную команду, и по его итогам был признан лучшим вратарём чемпионата Беларуси (14 игр «на ноль»).

Всего за основной состав БАТЭ Андрей провёл 72 матча, стал обладателем Кубка и Суперкубка Беларуси и уже имеет опыт выступления в еврокубках», — сообщает пресс-служба московского клуба.