Александр Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на игру с «Дженоа»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может сыграть в 1-м туре итальянской Серии А с «Дженоа». Форвард включён в расширенную заявку «фиалок». Кокорин в новом сезоне будет выступать под номером 91.
Первый матч нового сезона для «Фиорентины» будет гостевым. «Фиалки» сыграют с «Дженоа» 19 августа. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Напомним, в прошлом сезоне Александр выступал за «Арис» из Лимасола, с которым выиграл чемпионат. Кокорин стал лучшим бомбардиром клуба, а также был признан лучшим футболистом чемпионата Кипра в сезоне-2022/2023.
«Фиорентина» приобрела Александра Кокорина из московского «Спартака» зимой 2021 года за € 4,5 млн. За итальянский клуб игрок провёл 11 официальных матчей и не отметился результативными действиями.
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