«Спартак» ответил на высмеивающий ролик ЦСКА, выложив пост с Хесусом Мединой

Московский «Спартак» решил ответить на ролик ЦСКА, в котором армейцы высмеяли презентацию третьего комплекта формы красно-белых на сезон-2023/2024. Напомним, в ролике красно-белых под названием «Спартак». Это любовь моя» был задействован актёр Михаил Люлинецкий, который исполнил роль болельщика команды со стажем.
«Спартак» выложил ответный пост в своём телеграм-канале, в котором представил полузащитника команды Хесуса Медину вместе с актёром Михаилом Люлинецким, отметив, что они оба сделали правильный выбор. Таким образом красно-белые указали на тот факт, что они оба ранее были вместе с ЦСКА, а теперь же сделали свой выбор в пользу «Спартака».
Напомним, в текущее трансферное окно Хесус Медина перешёл из московского ЦСКА в «Спартак», а актёр Михаил Люлинецкий полгода назад принял участие в съёмках новогоднего ролика ЦСКА, где исполнял роль болельщика армейцев.
- 18 августа 2023
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