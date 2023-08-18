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Бувач: не могли упустить шанс подписать одного из самых талантливых молодых вратарей

Бувач: не могли упустить шанс подписать одного из самых талантливых молодых вратарей
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Заместитель генерального директора «Динамо» по спорту Желько Бувач прокомментировал переход голкипера сборной Беларуси Андрея Кудравца.

«Хотя у нас и сейчас лучшая вратарская бригада в лиге, включая нашу молодёжь, мы не могли упустить возможность подписать одного из самых талантливых молодых вратарей с опытом игры в национальных и международных соревнованиях», – приводит слова Бувача пресс-служба «Динамо».

Напомним, сегодня, 18 августа, московское «Динамо» официально объявило о переходе 19-летнего голкипера белорусского БАТЭ Андрея Кудравца. Голкипер сборной Беларуси подписал контракт с московским клубом на пять лет и должен присоединиться к бело-голубым предстоящей зимой. До зимы он продолжит выступать за БАТЭ.

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