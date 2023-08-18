«Бетис» отказался продавать «Зениту» бразильского вингера Луиса Энрике за € 30 млн

Испанский «Бетис» отказался продавать санкт-петербургскому «Зениту» бразильского крайнего нападающего Луиса Энрике. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, сине-бело-голубые предлагали сумму от € 20 млн до € 30 млн за 22-летнего футболиста, но это не смогло убедить испанский клуб продать бразильского нападающего. «Бетис» ответил окончательным «нет» на попытки санкт-петербугского клуба подписать Энрике.

В прошедшем сезоне испанского чемпионата бразильский крайний нападающий провёл 33 матча в составе «Бетиса», в которых забил один гол и отдал три результативных передачи. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.