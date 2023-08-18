Тренер «Ариса»: будем ли искать замену Кокорину? Буду звонить Дзюбе, попытаюсь его убедить

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, будет ли кипрский клуб искать замену нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину, ранее игравшему за «Арис», а также в шуточной форме предложил на эту роль кандидатуру форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Учитывая, что Кокорин, скорее всего, остаётся в «Фиорентине», будем ли мы искать ему замену? Буду звонить Артёму Дзюбе. Попытаюсь его убедить.

Хорошая шутка? Посмотрим. Вопрос ещё окончательно не закрыт. Если Саша остаётся там, то, конечно, будем искать ему замену», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Напомним, прошлый сезон 32-летний Кокорин провёл в аренде в кипрском «Арисе», после чего вернулся в расположение «Фиорентины». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года.

Артём Дзюба является игроком «Локомотива, он перешёл в московский клуб в феврале этого года. В сезоне-2022/2023 Артём Дзюба забил восемь голов в 11 матчах Российской Премьер-Лиги за «Локомотив».