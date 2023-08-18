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Испанские футболистки держатся на расстоянии от тренера даже на командном фото

Испанские футболистки держатся на расстоянии от тренера даже на командном фото
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Конфликт тренера женской сборной Испании Хорхе Вильды с командой проявляется не только во время матчей – футболистки держатся на расстоянии от наставника даже на командном фото, сделанном в пятницу на тренировочной базе в Лилифилде. Пока девушки, обнявшись, выражают бурную радость от исторического выхода в финал чемпионата мира, Вильда стоит в стороне, едва заметно улыбаясь.

Конфликт между тренером и членами его команды стал очевидным во время драматической победы Испании в полуфинальном матче со Швецией во вторник, 15 августа. Звезда «Барселоны» Алексия Путельяс отказалась пожать руку Вильде во время своей замены. Ранее после финального свистка четвертьфинальной игры с Нидерландами тренер был вынужден праздновать победу в одиночестве, поскольку никто из футболисток не изъявил желания поздравить его.

Проблемы в испанской сборной появились ещё до ЧМ-2023. После поражения от Англии в четвертьфинале Евро-2022 некоторые игроки пообщались по видеосвязи с президентом Испанской федерации футбола Луисом Рубиалесом. Они были недовольны своей подготовкой к Евро и тактикой, используемой Вильдой во время турнира. Футболистки считали, что его методы тренировок были неэффективными, а внутриигровое управление отсутствовало. Тем не менее Рубиалес отказался увольнять тренера.

Сборная Испании сыграет с Англией в финале женского чемпионата мира 20 августа. Матч начнётся в 13:00 мск.

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