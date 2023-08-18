Испанские футболистки держатся на расстоянии от тренера даже на командном фото

Конфликт тренера женской сборной Испании Хорхе Вильды с командой проявляется не только во время матчей – футболистки держатся на расстоянии от наставника даже на командном фото, сделанном в пятницу на тренировочной базе в Лилифилде. Пока девушки, обнявшись, выражают бурную радость от исторического выхода в финал чемпионата мира, Вильда стоит в стороне, едва заметно улыбаясь.
Конфликт между тренером и членами его команды стал очевидным во время драматической победы Испании в полуфинальном матче со Швецией во вторник, 15 августа. Звезда «Барселоны» Алексия Путельяс отказалась пожать руку Вильде во время своей замены. Ранее после финального свистка четвертьфинальной игры с Нидерландами тренер был вынужден праздновать победу в одиночестве, поскольку никто из футболисток не изъявил желания поздравить его.
Проблемы в испанской сборной появились ещё до ЧМ-2023. После поражения от Англии в четвертьфинале Евро-2022 некоторые игроки пообщались по видеосвязи с президентом Испанской федерации футбола Луисом Рубиалесом. Они были недовольны своей подготовкой к Евро и тактикой, используемой Вильдой во время турнира. Футболистки считали, что его методы тренировок были неэффективными, а внутриигровое управление отсутствовало. Тем не менее Рубиалес отказался увольнять тренера.
Сборная Испании сыграет с Англией в финале женского чемпионата мира 20 августа. Матч начнётся в 13:00 мск.
- 18 августа 2023
-
19:58
-
19:53
-
19:48
-
19:45
-
19:38
-
19:35
-
19:27
-
19:24
-
19:18
-
19:09
-
19:03
-
18:55
-
18:51
-
18:36
-
18:35
-
18:35
-
18:32
-
18:29
-
18:23
-
18:15
-
18:11
-
18:05
-
18:02
-
17:49
-
17:37
-
17:26
-
17:24
-
17:16
-
17:15
-
16:50
-
16:45
-
16:41
-
16:36
-
16:35
-
16:27