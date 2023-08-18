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Глава «Урала»: правительство и губернатор стараются, но нам всегда не хватает денег

Глава «Урала»: правительство и губернатор стараются, но нам всегда не хватает денег
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, как обстоит ситуация с финансированием екатеринбургской команды в последние годы, а также отметил, что в клубе не допускают задержек по зарплате.

«Ситуация с финансированием за последние годы не поменялась. Бюджет у нас маленький, нам всегда не хватает денег. Стараются все — правительство и губернатор Свердловской области, стараются ТМК и группа «Синара», чтобы повысить бюджет и мы жили достойно. Но у нас нет задержек по зарплате. За всё время, что я в клубе, один раз задержали на три месяца — в 2008 году. Больше не было ни разу! К нам почему всегда шли? У нас стабильность.

Бюджет команды вырос по сравнению с прошлым сезоном благодаря губернатору, спонсорам и попечителям. Однако он остаётся весьма скромным в масштабах лиги», — приводит слова Иванова «РИА Новости».

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