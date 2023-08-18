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«Рубин» — «Крылья Советов»: Гарре сравнял счёт в матче

«Рубин» — «Крылья Советов»: Гарре сравнял счёт в матче
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Сегодня, 18 августа, проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Цыганком (Владивосток). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2023, пятница. 19:30 МСК
Рубин
Казань
1-й тайм
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Грицаенко – 12'     1:1 Гарре – 15'    

На 12-й минуте защитник «Рубина» Алексей Грицаенко открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд — 1:0. На 15-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре сравнял счёт — 1:1.

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги состоялась ещё в 2021 году и завершилась уверенной победой самарской команды со счётом 2:0.

«Рубин» на данный момент расположился на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала всего два очка в четырёх прошедших турах чемпионата. «Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав восемь очков в четырёх стартовых турах РПЛ.

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