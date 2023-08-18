«Краснодар» объявил о переходе Витора Тормены из «Браги»

Бразильский центральный защитник «Браги» Витор Тормена перешёл в «Краснодар». Об этом сообщает официальный сайт «быков».

«Краснодар» и португальская «Брага» оформили трансфер Витора Тормены. Центральный защитник подписал с «быками» контракт до 30 июня 2027 года.

Витор Тормена де Фариаш родился 4 января 1996 года в бразильском муниципалитете Марилия. Является воспитанником «Сан Паулу», но не провел за бразильский клуб ни одного официального матча

В 2017 году переехал в Португалию и 6 августа дебютировал в Сегунде матчем против «Порту Б». 15 апреля 2018-го в игре с «Оливейренсе» забил свой первый гол в профессиональном футболе. Сезон 2018/19 провел в «Портимоненсе» на правах аренды, после чего перешел в «Брагу»

В составе «Браги» провел больше 100 матчей и участвовал в Лиге Европы. В сезоне 2019/20 вместе с командой стал обладателем Кубка лиги, а в сезоне 2020/21 выиграл чемпионат Португалии", — сообщает пресс-служба «Краснодара».