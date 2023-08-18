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Евгений Башкиров забил второй гол за ВПС

Евгений Башкиров забил второй гол за ВПС
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Российский полузащитник Евгений Башкиров забил второй гол за финский клуб «Ваасан Паллосеура» (ВПС). Хавбек отличился в матче 20-го тура чемпионата Финляндии с командой «Лахти» (2:0), открыв счёт на 54-й минуте с передачи Тайлера Рида.

Евгений Башкиров перешёл в ВПС в марте этого года в качестве свободного агента. Контракт с 31-летним игроком подписан до конца 2024 года. В общей сложности хавбек принял участие в 19 матчах чемпионата. На данный момент ВПС занимает пятое место в турнирной таблице Вейккауслииги. В 20 матчах команда набрала 30 очков.

Евгений является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». Из родного клуба игрок перешёл в «Томь», а затем выступал за самарские «Крылья Советов», казанский «Рубин» и «Заглембе Любин» из Польши.

Финляндия - Вейккауслиига . Вейккауслиига. 1-й тур
18 августа 2023, пятница. 18:00 МСК
Лахти
Лахти
Окончен
0 : 2
ВПС
Вааса
0:1 Bashkirov – 54'     0:2 Michael – 76'    
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