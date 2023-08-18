Евгений Башкиров забил второй гол за ВПС
Поделиться
Российский полузащитник Евгений Башкиров забил второй гол за финский клуб «Ваасан Паллосеура» (ВПС). Хавбек отличился в матче 20-го тура чемпионата Финляндии с командой «Лахти» (2:0), открыв счёт на 54-й минуте с передачи Тайлера Рида.
Евгений Башкиров перешёл в ВПС в марте этого года в качестве свободного агента. Контракт с 31-летним игроком подписан до конца 2024 года. В общей сложности хавбек принял участие в 19 матчах чемпионата. На данный момент ВПС занимает пятое место в турнирной таблице Вейккауслииги. В 20 матчах команда набрала 30 очков.
Евгений является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». Из родного клуба игрок перешёл в «Томь», а затем выступал за самарские «Крылья Советов», казанский «Рубин» и «Заглембе Любин» из Польши.
Финляндия - Вейккауслиига . Вейккауслиига. 1-й тур
18 августа 2023, пятница. 18:00 МСК
Лахти
Лахти
Окончен
0 : 2
ВПС
Вааса
0:1 Bashkirov – 54' 0:2 Michael – 76'
Материалы по теме
Комментарии
- 18 августа 2023
-
21:33
-
21:31
-
21:31
-
21:11
-
21:10
-
21:09
-
21:04
-
21:04
-
20:50
-
20:46
-
20:42
-
20:35
-
20:31
-
20:25
-
20:23
-
20:15
-
19:58
-
19:53
-
19:48
-
19:45
-
19:38
-
19:35
-
19:27
-
19:24
-
19:18
-
19:09
-
19:03
-
18:55
-
18:51
-
18:36
-
18:35
-
18:35
-
18:32
-
18:29
-
18:23
Партнерский контент