Евгений Башкиров забил второй гол за ВПС

Российский полузащитник Евгений Башкиров забил второй гол за финский клуб «Ваасан Паллосеура» (ВПС). Хавбек отличился в матче 20-го тура чемпионата Финляндии с командой «Лахти» (2:0), открыв счёт на 54-й минуте с передачи Тайлера Рида.

Евгений Башкиров перешёл в ВПС в марте этого года в качестве свободного агента. Контракт с 31-летним игроком подписан до конца 2024 года. В общей сложности хавбек принял участие в 19 матчах чемпионата. На данный момент ВПС занимает пятое место в турнирной таблице Вейккауслииги. В 20 матчах команда набрала 30 очков.

Евгений является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». Из родного клуба игрок перешёл в «Томь», а затем выступал за самарские «Крылья Советов», казанский «Рубин» и «Заглембе Любин» из Польши.