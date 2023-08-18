Магуайр не попал в заявку «МЮ» на матч с «Тоттенхэмом»

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» опубликовал список игроков, которые отправятся в Лондон на матч с «Тоттенхэмом». Среди футболистов отсутствует центральный защитник Гарри Магуайр.

Главный тренер команды из Манчестера вызвал на игру следующих футболистов: Андре Онана, Дин Хендерсон, Радек Витек, Диогу Дало, Аарон Ван-Биссака, Виктор Линделёф, Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан, Люк Шоу, Каземиро, Мэйсон Маунт, Бруну Фернандеш, Скотт Мактоминей, Кристиан Эриксен, Факундо Пельистри, Антони, Маркус Рашфорд, Алехандро Гарначо, Джейдон Санчо, Антони Марсьяль, сообщает телеграм-канал ManUtd.one.

Ранее в СМИ появилась информация о срыве перехода Магуайра в «Вест Хэм».

Матч 5-го тура АПЛ состоится 19 августа, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.