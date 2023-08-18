В «Реале Сосьедад» сообщили, что Захарян пройдёт медосмотр 19 августа

Пресс-служба «Реала Сосьедад» рассказала, когда полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян пройдёт медицинское обследование для завершения перехода в испанский клуб.

«Можем подтвердить, что Захарян прибыл в Сан-Себастьян. Но официально пока ничего не подписано. 19 августа Арсен пройдёт медосмотр. Когда всё случится официально, мы обо всём сообщим», — сообщили в пресс-службе «Реала Сосьедад» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что все заинтересованные в трансфере Захаряна стороны достигли окончательной договорённости по переходу 20-летнего игрока в испанский клуб. Ожидается, что «Реал Сосьедад» заплатит за полузащитника «Динамо» € 12 млн плюс бонусы.

Захарян успел провести за «Динамо» пять матчей в нынешнем сезоне, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.