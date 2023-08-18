Глава РПЛ Алаев: борьба идёт на всех эшелонах таблицы. Надеюсь, так будет до конца

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал старт сезона в РПЛ. Глава организации, выразил надежду, что интрига на всех «этажах» турнирной таблицы сохранится до конца турнира.
«Интрига пока есть. Очень доволен стартом сезона. Мне кажется, упорная борьба и в сегодняшнем матче. Хотелось бы побольше болельщиков.
Конечно, все ждём воскресного матча и завтрашнего между «Динамо» и ЦСКА, как и «Краснодар» — «Локомотив». Борьба идёт на всех эшелонах турнирной таблицы. Надеюсь, так и будет до 30-го тура», — передает слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, в эти минуты проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу «Рубина».
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