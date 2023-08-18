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Алаев: баттл с Абаскалем? Любой тренер будет недоволен календарём

Алаев: баттл с Абаскалем? Любой тренер будет недоволен календарём
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Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался об интриге в чемпионате, а также прокомментировал недовольство календарём со стороны тренеров.

«Рано делать выводы об интриге. Я жду, что будет такая конкуренция. Видите, какой ажиотаж вокруг матчей. Ожидаем большую аудиторию и завтра на «Динамо» — ЦСКА, и на «Краснодар» — «Локомотив». Хочется борьбы и эмоций.

Календарь вот-вот должны опубликовать. Критика календаря? И Гвардиола критикует, и все критикуют. Нормальный рабочий календарь. Баттл с Абаскалем? Ну какой баттл? Я с уважением отношусь ко всем тренерам. Любой тренер будет недоволен календарём», — передает слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в августе 2022 года Алаева единогласно избрали президентом РПЛ на пять лет.

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