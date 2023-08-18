Агент Кокорина рассказал о будущем нападающего в «Фиорентине»

Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о будущем форварда в итальянском клубе.

«Решение по его будущему? В лучшем случае через неделю, сейчас не буду ничего комментировать», — приводит слова Бердышева «РБ Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что российский нападающий может сыграть в 1-м туре итальянской Серии А с «Дженоа». Форвард был включён в расширенную заявку «фиалок». «Фиорентина» приобрела Александра Кокорина из московского «Спартака» зимой 2021 года за € 4,5 млн. За итальянский клуб игрок провёл 11 официальных матчей и не отметился результативными действиями.

В прошлом сезоне Александр выступал за «Арис» из Лимасола, с которым выиграл чемпионат. Кокорин стал лучшим бомбардиром клуба, а также был признан лучшим футболистом чемпионата Кипра в сезоне-2022/2023.