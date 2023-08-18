Лучано Спаллетти — новый тренер национальной команды Италии
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Бывший главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти официально возглавил национальную команду Италии.
Федерация футбола Италии сообщает, что достигла соглашения с Лучано Спаллетти о должности тренера сборной Италии. Тренер приступит к своим обязанностям с 1 сентября 2023 года, а официальная презентация запланирована на первые дни сентября.
«Поприветствуем Спаллетти. Национальной команде нужен был отличный тренер, и я очень рад, что он принял это предложение. Его энтузиазм и опыт будут иметь решающее значение для решения задач, которые ждут Италию в ближайшие месяцы», — сказал президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина.
По информации СМИ, контракт с 64-летним специалистом рассчитан до 2026 года, а зарплата составит € 3 млн в год + бонусы.
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