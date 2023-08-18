Баджо сравнил нынешний состав «Наполи» с командой времён Марадоны

Знаменитый итальянский нападающий Роберто Баджо дал прогноз на новый сезон чемпионата Италии и сделал несколько комплиментов в адрес действующего обладателя титула «Наполи».

«Я был очень рад тому, что «Наполи» выиграл скудетто, поскольку эта команда показывала действительно хороший футбол на протяжении всей кампании. Выделю таких талантливых игроков, как Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен и Ким Мин Джэ. Думаю, для футбола хорошо, что клуб, не входивший в круг традиционных фаворитов, выиграл титул. Аурелио Де Лаурентис заслуживает похвалы за расформирование старой команды и создание очень сильной новой.

Если сравнивать два последних чемпионских состава «Наполи», то можно сказать, что в обоих случаях мы получали одинаковое удовольствие от игры «партенопейцев». «Наполи» 80-х годов не был командой одного Марадоны, поскольку у него были талантливые партнёры, такие как Антонио Карека, Фернандо Де Наполи и Андреа Карневале. За спиной Диего был сильный состав.

Что касается старта нового розыгрыша, думаю, все привычные претенденты на чемпионство будут на виду. Миланские клубы сильно изменились, но им потребуется время, чтобы разобраться в себе. «Наполи» захочет подтвердить свой статус, а у «Ювентуса» не будет занятости в Европе, поэтому всё внимание «старой синьоры» будет сосредоточено на Серии А. Фаворит? Пока сложно сказать, будет важно увидеть, как они стартуют. В прошлом году «Наполи» хорошо начал, а затем уверенно продолжил», – сказал Баджо в интервью La Gazzetta dello Sport.