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Футболистка сборной Норвегии высмеяла слова президента ФИФА об открытых дверях для женщин

Футболистка сборной Норвегии высмеяла слова президента ФИФА об открытых дверях для женщин
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Футболистка сборной Норвегии и обладательница «Золотого мяча» Ада Хегерберг высмеяла слова президента ФИФА Джанни Инфантино об открытых дверях для женщин.

«Работаю над небольшой презентацией, чтобы убедить мужчин. Кто участвует?» — написала футболистка на своей странице в «Твиттере».

Ранее Джанни Инфантино, выступая на съезде ФИФА, призвал женщин продолжать бороться за перемены.

«Выбирайте правильные сражения. У вас есть сила делать перемены. У вас есть сила убедить нас, мужчин, что мы должны делать и чего не должны делать. Просто делайте это. С мужчинами, с ФИФА, вы найдёте открытые двери. Просто толкните эти двери», — приводит слова президента ФИФА ESPN.

26 февраля 2016 года Инфантино был избран президентом ФИФА, а 5 июня 2019 года переизбран на второй срок.

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