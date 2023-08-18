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Переход Канселу из «Манчестер Сити» в «Барселону» — вопрос времени — Романо

Переход Канселу из «Манчестер Сити» в «Барселону» — вопрос времени — Романо
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«Барселона» крайне близка к подписанию защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Переход португальца в каталонский клуб — вопрос времени. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, стороны находятся на продвинутой стадии переговоров по переходу. «Барселона» хочет провести именно аренду игрока, но пока что стороны не смогли достичь полного соглашения по тому, кто будет выплачивать зарплату португальца на время аренды, а также по стоимости сделки, но стороны клубы всё ближе к тому, чтобы найти компромисс по данным вопросам. Канселу хочет перейти только в каталонский клуб, Жоау не рассматривает другие варианты. Также сделка будет включать опцию необязательного выкупа. Переговоры между сторонами продолжаются.

29-летний Канселу вторую часть прошедшего сезона провёл в составе мюнхенской «Баварии», где в 21 матче забил гол и отдал шесть результативных передач. За один сезон защитник стал чемпионом Англии и Германии. Контракт Канселу с «Манчестер Сити» истекает летом 2027 года.

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