Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Победа над «Крыльями Советов» стала для «Рубина» первой в РПЛ с 2022 года

Победа над «Крыльями Советов» стала для «Рубина» первой в РПЛ с 2022 года
Комментарии

Сегодня, 18 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Казанский клуб сумел одержать победу во встрече со счётом 2:1, которая стала для «Рубина» первой в рамках Российской Премьер-Лиги с 2022 года. Об этом сообщает Opta Sports.

До встречи с «Крыльями Советов» в новом сезоне чемпионата в последний раз казанский клуб одержал победу 24 апреля 2022 года в рамках 26-го тура позапрошлого сезона РПЛ в матче с тульским «Арсеналом (1:0). Также эта победа стала для «Рубина» первой в новом розыгрыше чемпионата.

«Рубин» на данный момент располагается на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав пять очков в пяти турах чемпионата.

Материалы по теме
Гол Мартыновича помог «Рубину» обыграть «Крылья Советов» в матче 5-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023