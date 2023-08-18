Победа над «Крыльями Советов» стала для «Рубина» первой в РПЛ с 2022 года
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Сегодня, 18 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Казанский клуб сумел одержать победу во встрече со счётом 2:1, которая стала для «Рубина» первой в рамках Российской Премьер-Лиги с 2022 года. Об этом сообщает Opta Sports.
До встречи с «Крыльями Советов» в новом сезоне чемпионата в последний раз казанский клуб одержал победу 24 апреля 2022 года в рамках 26-го тура позапрошлого сезона РПЛ в матче с тульским «Арсеналом (1:0). Также эта победа стала для «Рубина» первой в новом розыгрыше чемпионата.
«Рубин» на данный момент располагается на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав пять очков в пяти турах чемпионата.
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