Победа над «Крыльями Советов» стала для «Рубина» первой в РПЛ с 2022 года

Сегодня, 18 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Казанский клуб сумел одержать победу во встрече со счётом 2:1, которая стала для «Рубина» первой в рамках Российской Премьер-Лиги с 2022 года. Об этом сообщает Opta Sports.

До встречи с «Крыльями Советов» в новом сезоне чемпионата в последний раз казанский клуб одержал победу 24 апреля 2022 года в рамках 26-го тура позапрошлого сезона РПЛ в матче с тульским «Арсеналом (1:0). Также эта победа стала для «Рубина» первой в новом розыгрыше чемпионата.

«Рубин» на данный момент располагается на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав пять очков в пяти турах чемпионата.