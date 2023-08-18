Президент «Рубина»: клуб доверяет Рахимову, о договорённости с Черчесовым не слышал

Президент футбольного клуба «Рубин» Марат Сафиуллин прокомментировал слухи об отставке главного тренера команды Рашида Рахимова.
«О замене главного тренера или договорённости с Черчесовым ничего не слышал. «Рубин» доверяет Рахимову», — передаёт слова Сафиуллина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
58-летний специалист возглавил «Рубин» 12 апреля 2023 года. Рахимов помог клубу завоевать золотые медали Первой лиги и заработал право выступать в РПЛ.
Сегодня, 18 августа, состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и самарскими «Крыльями Советов». Со счётом 2:1 победу одержала казанская команда. Голы в составе «Рубина» забили Алексей Грицаенко и Александр Мартынович. В активе подопечных Рахимова пять очков после пяти встреч.
- 18 августа 2023
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