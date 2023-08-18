Салтыков отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны ЦСКА

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны московского ЦСКА.

«Я игрок «Крыльев». Ничего не слышал об этом. На все трансферы я отвечаю одинаково — всеми трансферами занимается мой агент. Агент не звонил по поводу этого. Мне интересно выходить и побеждать за «Крылья», а не какие-то там предложения», — передаёт слова Салтыкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник сыграл четыре игры, в которых забил два гола. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс. Контракт 19-летнего игрока с самарским клубом рассчитан до лета 2025 года.