Салтыков отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны ЦСКА
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны московского ЦСКА.
«Я игрок «Крыльев». Ничего не слышал об этом. На все трансферы я отвечаю одинаково — всеми трансферами занимается мой агент. Агент не звонил по поводу этого. Мне интересно выходить и побеждать за «Крылья», а не какие-то там предложения», — передаёт слова Салтыкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник сыграл четыре игры, в которых забил два гола. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс. Контракт 19-летнего игрока с самарским клубом рассчитан до лета 2025 года.
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