Опубликовано расписание матчей второго круга группового этапа Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз утвердил расписание матчей второго круга группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 2023/2024. Напомним, групповой раунд турнира продлится до 2 ноября.

После двух туров в группе А все команды набрали по три очка, в группе В с двумя победами лидирует «Локомотив». В квартете С по шесть очков набрали «Зенит» и «Балтика», которые встретятся в 2-м туре между собой. Единоличным лидером группы D после побед над «Краснодаром» и «Пари НН» является московский «Спартак».

В групповом раунде Пути РПЛ команды играют в два круга – каждая по шесть матчей. Клубы, которые займут первые два места в группах, попадут в плей-офф Пути РПЛ. Команды с третьих мест будут играть в плей-офф Пути регионов.

Расписание матчей:

4-й тур

19 сентября, вторник

15:00. Группа D. «Краснодар» – «Динамо»

17:15. Группа С. «Балтика» – «Крылья Советов»

17:15. Группа D. «Пари НН» – «Спартак»

20 сентября, среда

15:00. Группа А. ЦСКА – «Сочи»

15:00. Группа В. «Урал» – «Локомотив»

17:15. Группа В. «Рубин» – «Ростов»

17:15. Группа С. «Ахмат» – «Зенит»

21 сентября, четверг

17:15. Группа А. «Оренбург» – «Факел»

5-й тур

3 октября, вторник

15:00. Группа В. «Урал» – «Рубин»

17:15. Группа В. «Локомотив» – «Ростов»

17:15. Группа С. «Зенит» – «Балтика»

4 октября, среда

12:30. Группа С. «Крылья Советов» – «Ахмат»

14:30. Группа А. «Факел» – ЦСКА

15:00. Группа А. «Сочи» – «Оренбург»

16:45. Группа D. «Динамо» – «Спартак»

17:15. Группа D. «Краснодар» – «Пари НН»

6-й тур

31 октября

19:30. Группа С. «Зенит» – «Крылья Советов»

20:30. Группа С. «Балтика» – «Ахмат»

1 ноября

18:30. Группа А. «Сочи» – «Факел»

18:30. Группа В. «Локомотив» – «Рубин»

20:45. Группа D. «Спартак» – «Краснодар»

2 ноября

18:30. Группа А. ЦСКА – Оренбург

20:45. Группа В. «Ростов» – «Урал»

20:45. Группа D. «Динамо» – «Пари НН»