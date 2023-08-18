Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Опубликовано расписание матчей второго круга группового этапа Пути РПЛ Кубка России

Опубликовано расписание матчей второго круга группового этапа Пути РПЛ Кубка России
Комментарии

Российский футбольный союз утвердил расписание матчей второго круга группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 2023/2024. Напомним, групповой раунд турнира продлится до 2 ноября.

После двух туров в группе А все команды набрали по три очка, в группе В с двумя победами лидирует «Локомотив». В квартете С по шесть очков набрали «Зенит» и «Балтика», которые встретятся в 2-м туре между собой. Единоличным лидером группы D после побед над «Краснодаром» и «Пари НН» является московский «Спартак».

В групповом раунде Пути РПЛ команды играют в два круга – каждая по шесть матчей. Клубы, которые займут первые два места в группах, попадут в плей-офф Пути РПЛ. Команды с третьих мест будут играть в плей-офф Пути регионов.

Расписание матчей:

4-й тур

19 сентября, вторник

15:00. Группа D. «Краснодар» – «Динамо»
17:15. Группа С. «Балтика» – «Крылья Советов»
17:15. Группа D. «Пари НН» – «Спартак»

20 сентября, среда

15:00. Группа А. ЦСКА – «Сочи»
15:00. Группа В. «Урал» – «Локомотив»
17:15. Группа В. «Рубин» – «Ростов»
17:15. Группа С. «Ахмат» – «Зенит»

21 сентября, четверг

17:15. Группа А. «Оренбург» – «Факел»

5-й тур

3 октября, вторник

15:00. Группа В. «Урал» – «Рубин»
17:15. Группа В. «Локомотив» – «Ростов»
17:15. Группа С. «Зенит» – «Балтика»

4 октября, среда

12:30. Группа С. «Крылья Советов» – «Ахмат»
14:30. Группа А. «Факел» – ЦСКА
15:00. Группа А. «Сочи» – «Оренбург»
16:45. Группа D. «Динамо» – «Спартак»
17:15. Группа D. «Краснодар» – «Пари НН»

6-й тур

31 октября

19:30. Группа С. «Зенит» – «Крылья Советов»
20:30. Группа С. «Балтика» – «Ахмат»

1 ноября

18:30. Группа А. «Сочи» – «Факел»
18:30. Группа В. «Локомотив» – «Рубин»
20:45. Группа D. «Спартак» – «Краснодар»

2 ноября

18:30. Группа А. ЦСКА – Оренбург
20:45. Группа В. «Ростов» – «Урал»
20:45. Группа D. «Динамо» – «Пари НН»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023