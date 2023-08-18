Опубликовано расписание матчей второго круга группового этапа Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз утвердил расписание матчей второго круга группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 2023/2024. Напомним, групповой раунд турнира продлится до 2 ноября.
После двух туров в группе А все команды набрали по три очка, в группе В с двумя победами лидирует «Локомотив». В квартете С по шесть очков набрали «Зенит» и «Балтика», которые встретятся в 2-м туре между собой. Единоличным лидером группы D после побед над «Краснодаром» и «Пари НН» является московский «Спартак».
В групповом раунде Пути РПЛ команды играют в два круга – каждая по шесть матчей. Клубы, которые займут первые два места в группах, попадут в плей-офф Пути РПЛ. Команды с третьих мест будут играть в плей-офф Пути регионов.
Расписание матчей:
4-й тур
19 сентября, вторник
15:00. Группа D. «Краснодар» – «Динамо»
17:15. Группа С. «Балтика» – «Крылья Советов»
17:15. Группа D. «Пари НН» – «Спартак»
20 сентября, среда
15:00. Группа А. ЦСКА – «Сочи»
15:00. Группа В. «Урал» – «Локомотив»
17:15. Группа В. «Рубин» – «Ростов»
17:15. Группа С. «Ахмат» – «Зенит»
21 сентября, четверг
17:15. Группа А. «Оренбург» – «Факел»
5-й тур
3 октября, вторник
15:00. Группа В. «Урал» – «Рубин»
17:15. Группа В. «Локомотив» – «Ростов»
17:15. Группа С. «Зенит» – «Балтика»
4 октября, среда
12:30. Группа С. «Крылья Советов» – «Ахмат»
14:30. Группа А. «Факел» – ЦСКА
15:00. Группа А. «Сочи» – «Оренбург»
16:45. Группа D. «Динамо» – «Спартак»
17:15. Группа D. «Краснодар» – «Пари НН»
6-й тур
31 октября
19:30. Группа С. «Зенит» – «Крылья Советов»
20:30. Группа С. «Балтика» – «Ахмат»
1 ноября
18:30. Группа А. «Сочи» – «Факел»
18:30. Группа В. «Локомотив» – «Рубин»
20:45. Группа D. «Спартак» – «Краснодар»
2 ноября
18:30. Группа А. ЦСКА – Оренбург
20:45. Группа В. «Ростов» – «Урал»
20:45. Группа D. «Динамо» – «Пари НН»
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