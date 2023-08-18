Игрок «Крыльев» Салтыков: «Рубин» очень много тянул время. Это дало результат

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков прокомментировал исход матча с «Рубином» (1:2).

«Пропустили первый гол с ошибкой. Потом получилось отыграться. К сожалению, пенальти. Был спорный эпизод. Соперник играл по счёту, много время тянул. Они выбрали такой путь, и это дало им результат, но обвинять их в этом нельзя.

«Рубин» тянул время? Это хитрости игры. Так много кто делает. К тому же они набрали всего два очка. Нельзя за это их обвинять. Они выбрали такой путь, и это дало им очки», — передает слова Салтыкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 18 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Казанский клуб сумел одержать победу со счётом 2:1.