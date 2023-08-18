Игрок «Крыльев» Салтыков: «Рубин» очень много тянул время. Это дало результат

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков прокомментировал исход матча с «Рубином» (1:2).
«Пропустили первый гол с ошибкой. Потом получилось отыграться. К сожалению, пенальти. Был спорный эпизод. Соперник играл по счёту, много время тянул. Они выбрали такой путь, и это дало им результат, но обвинять их в этом нельзя.
«Рубин» тянул время? Это хитрости игры. Так много кто делает. К тому же они набрали всего два очка. Нельзя за это их обвинять. Они выбрали такой путь, и это дало им очки», — передает слова Салтыкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, сегодня, 18 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Казанский клуб сумел одержать победу со счётом 2:1.
- 18 августа 2023
-
22:59
-
22:56
-
22:49
-
22:44
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:29
-
22:26
-
22:25
-
22:18
-
22:13
-
22:11
-
22:10
-
22:07
-
22:01
-
21:51
-
21:43
-
21:33
-
21:31
-
21:31
-
21:11
-
21:10
-
21:09
-
21:04
-
21:04
-
20:50
-
20:46
-
20:42
-
20:35
-
20:31
-
20:25
-
20:23
-
20:15
-
19:58