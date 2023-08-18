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«Вильярреал» с минимальным счётом обыграл «Мальорку» во 2-м туре Примеры

«Вильярреал» с минимальным счётом обыграл «Мальорку» во 2-м туре Примеры
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Сегодня, 18 августа, состоялся матч 2-го тура испанской Примеры между «Мальоркой» и «Вильярреалом». Матч проходил на стадионе «Иберостар» в городе Пальма-де-Мальорка, Испания. Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:30 по московскому времени.

Первый тайм запомнился зрителям лишь одним ударом в створ ворот и тремя жёлтыми карточками на две команды. Во второй половине встречи гости всё же смогли забить один мяч. На 62-й минуте матча 31-летний форвард «Вильярреала» Херар Морено отправил мяч в сетку ворот соперников. Этот гол так и остался единственным в игре. Итоговый счёт — 1:0 в пользу «Вильярреала».

После двух сыгранных туров «Вильярреал» имеет в своём активе три очка, а «Мальорка» набрала одно очко.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Испания - Примера . 2-й тур
18 августа 2023, пятница. 20:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 1
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Морено – 63'    
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