Кейну понадобилось всего 4 минуты для первого ассиста за «Баварию» в Бундеслиге

Продолжается матч 1-го тура нового сезона Бундеслиги между бременским «Вердером» и мюнхенской «Баварией». На момент написания новости идёт 53-я минута матча, «Бавария ведёт со счётом 1:0.

Этот матч стал дебютным для нового нападающего мюнхенцев Гарри Кейна в рамках немецкого чемпионата. Английскому форварду понадобилось всего четыре минуты для того, чтобы совершить своё первое результативное действие за «Баварию» в Бундеслиге — Кейн отдал голевую передачу на Лероя Зане в единственном пока что голе мюнхенской команды в матче.

Напомним, Кейн в летнее трансферное окно перешёл из «Тоттенхэма» в «Баварию» за более чем € 100 млн. Гарри уже успел сыграть за клуб из Мюнхена в Суперкубке Германии, где «Бавария» уступила «РБ Лейпциг» со счётом 0:3.