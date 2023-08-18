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Кейну понадобилось всего 4 минуты для первого ассиста за «Баварию» в Бундеслиге

Кейну понадобилось всего 4 минуты для первого ассиста за «Баварию» в Бундеслиге
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Продолжается матч 1-го тура нового сезона Бундеслиги между бременским «Вердером» и мюнхенской «Баварией». На момент написания новости идёт 53-я минута матча, «Бавария ведёт со счётом 1:0.

Германия - Бундеслига . 1-й тур
18 августа 2023, пятница. 21:30 МСК
Вердер
Бремен
2-й тайм
0 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Зане – 4'     0:2 Кейн – 75'    

Этот матч стал дебютным для нового нападающего мюнхенцев Гарри Кейна в рамках немецкого чемпионата. Английскому форварду понадобилось всего четыре минуты для того, чтобы совершить своё первое результативное действие за «Баварию» в Бундеслиге — Кейн отдал голевую передачу на Лероя Зане в единственном пока что голе мюнхенской команды в матче.

Напомним, Кейн в летнее трансферное окно перешёл из «Тоттенхэма» в «Баварию» за более чем € 100 млн. Гарри уже успел сыграть за клуб из Мюнхена в Суперкубке Германии, где «Бавария» уступила «РБ Лейпциг» со счётом 0:3.

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