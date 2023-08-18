Иванов: Рахимов просил не читать вбросы. Слуцкий тоже пару раз уходил

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов прокомментировал слухи об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера.

«Здесь уже ребята привыкли, начиная с прошлого года, когда Слуцкий пару раз в отставку уходил и возвращался. Когда ещё кого-то убирали и выгоняли. Собаки лают, а караван идёт. Понятно, что никто от этого не застрахован. Всегда достаётся главному тренеру за результат. Но мы команда и вместе отвечаем за это.

Честно говоря, тренер просил не читать какие-то вбросы. Но я года три или четыре уже не читаю ничего. Во-первых, читать не умею. Во-вторых, все всё прекрасно понимают», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 58-летний специалист Рашид Рахимов возглавил «Рубин» 12 апреля 2023 года. Рахимов помог клубу завоевать золотые медали Первой лиги и заработал право выступать в РПЛ.