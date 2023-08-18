Осинькин: мы не контролировали игру по‑настоящему

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги матча с «Рубином».
«Понятно, что у нас сейчас молодые футболисты стали много играть. Наверное, даже очень много. Было эмоционально тяжело, или, может быть, накопилась общая усталость. Многие футболисты, которые ранее у нас редко выходили в стартовом составе, сыграли не на своём уровне. Понятно, что нас иногда меряют по матчам с «Локомотивом» или «Ростовом», но это делать ещё рано. Нам нужна настоящая стабильность. Сегодня нам нужно было иметь холодную голову, более рационально играть, но мы не смогли этого сделать. Матч был эмоциональным и весёлым для зрителей, но мы не контролировали игру по‑настоящему.
Почему у «Рубина» было больше моментов во втором тайме, несмотря на то что игру контролировали мы? Очень простой вопрос и очень простой ответ. Когда один из соперников давит очень большим числом игроков, то есть пространство сзади. Тем более что часть этих моментов была в самой концовке, когда мы играли вдесятером. Ну и в целом мы рисковали, понимая, на что идём, — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 18 августа, прошёл матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Казанский клуб сумел одержать победу со счётом 2:1.
- 18 августа 2023
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