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Кейн забил первый гол за «Баварию» в своём дебютном матче в Бундеслиге

Кейн забил первый гол за «Баварию» в своём дебютном матче в Бундеслиге
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Продолжается матч 1-го тура нового сезона Бундеслиги между бременским «Вердером» и мюнхенской «Баварией». На момент написания новости идёт 77-я минута матча, «Бавария ведёт со счётом 2:0, второй гол мюнхенцев забил Гарри Кейн.

Германия - Бундеслига . 1-й тур
18 августа 2023, пятница. 21:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
0 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Зане – 4'     0:2 Кейн – 74'     0:3 Зане – 90'     0:4 Тель – 90+4'    

Этот матч стал дебютным для нового нападающего мюнхенцев Гарри Кейна в рамках немецкого чемпионата. Английский форвард смог отличиться в первом же матче за «Баварию» в Бундеслиге, забив на 74-й минуте встречи с «Вердером». До этого Кейну понадобилось всего четыре минуты, чтобы совершить своё первое результативное действие за мюнхенцев в чемпионате — Гарри отдал голевую передачу на Лероя Зане. Таким образом, английский нападающий оформил гол+пас в первом же матче за новый клуб в рамках Бундеслиги.

Напомним, Кейн в летнее трансферное окно перешёл из «Тоттенхэма» в «Баварию» за более чем € 100 млн. Гарри уже успел сыграть за клуб из Мюнхена в Суперкубке Германии, где «Бавария» уступила «РБ Лейпциг» со счётом 0:3.

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