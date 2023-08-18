Кейн забил первый гол за «Баварию» в своём дебютном матче в Бундеслиге

Продолжается матч 1-го тура нового сезона Бундеслиги между бременским «Вердером» и мюнхенской «Баварией». На момент написания новости идёт 77-я минута матча, «Бавария ведёт со счётом 2:0, второй гол мюнхенцев забил Гарри Кейн.

Этот матч стал дебютным для нового нападающего мюнхенцев Гарри Кейна в рамках немецкого чемпионата. Английский форвард смог отличиться в первом же матче за «Баварию» в Бундеслиге, забив на 74-й минуте встречи с «Вердером». До этого Кейну понадобилось всего четыре минуты, чтобы совершить своё первое результативное действие за мюнхенцев в чемпионате — Гарри отдал голевую передачу на Лероя Зане. Таким образом, английский нападающий оформил гол+пас в первом же матче за новый клуб в рамках Бундеслиги.

Напомним, Кейн в летнее трансферное окно перешёл из «Тоттенхэма» в «Баварию» за более чем € 100 млн. Гарри уже успел сыграть за клуб из Мюнхена в Суперкубке Германии, где «Бавария» уступила «РБ Лейпциг» со счётом 0:3.