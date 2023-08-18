«Челси» начал переговоры о переходе вратаря «Нью-Инглэнд Революшн» Петровича

Лондонский «Челси» начал переговоры с американским футбольным клубом «Нью-Инглэнд Революшн» по приобретению сербского голкипера Джордже Петровича, сообщает The Athletic.
По информации источника, сделка может быть согласована в пределах € 14 млн, но переговоры продолжаются, и соглашение ещё не достигнуто.
Ранее The Athletic сообщал, что американский клуб отклонил предложения по сербу от «Нанта» и «Ноттингем Форест». «Нью-Ингланд Революшн» не хотят терять своего звёздного вратаря до конца сезона, поскольку летнее трансферное окно в МЛС уже закрыто, но сильные финансы «Челси» и желание Петровича переехать могут заставить их передумать.
23-летний игрок провёл 48 матчей за «Революшн» после подписания контракта в 2022 году. В прошлом сезоне он был признан вторым вратарём года в МЛС.
Джордже Петрович имеет в своём активе два матча за сборную Сербии. Перед переездом в США он выступал за сербскую команду «Чукарички».
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