«Челси» начал переговоры о переходе вратаря «Нью-Инглэнд Революшн» Петровича

Лондонский «Челси» начал переговоры с американским футбольным клубом «Нью-Инглэнд Революшн» по приобретению сербского голкипера Джордже Петровича, сообщает The Athletic.

По информации источника, сделка может быть согласована в пределах € 14 млн, но переговоры продолжаются, и соглашение ещё не достигнуто.

Ранее The Athletic сообщал, что американский клуб отклонил предложения по сербу от «Нанта» и «Ноттингем Форест». «Нью-Ингланд Революшн» не хотят терять своего звёздного вратаря до конца сезона, поскольку летнее трансферное окно в МЛС уже закрыто, но сильные финансы «Челси» и желание Петровича переехать могут заставить их передумать.

23-летний игрок провёл 48 матчей за «Революшн» после подписания контракта в 2022 году. В прошлом сезоне он был признан вторым вратарём года в МЛС.

Джордже Петрович имеет в своём активе два матча за сборную Сербии. Перед переездом в США он выступал за сербскую команду «Чукарички».