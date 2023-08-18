Ташуев: у «Краснодара» есть все шансы на золото. По составу «быки» не уступают «Зениту»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев считает, что у «Краснодара» есть все шансы на чемпионство в Российской Премьер-Лиге в новом сезоне, также отметив, что по составу «быки» не уступают действующему чемпиону РПЛ санкт-петербургскому «Зениту».

«Верю ли я, что «Краснодар» до конца поведёт борьбу за чемпионство? Думаю, да. Давно пора взять золото. Болельщики ждут столько лет. С такими вложениями нужно завоевать хотя бы один трофей. В текущем сезоне у южан есть все шансы на чемпионство. Более того, по составу они сейчас не уступают «Зениту», — приводит слова Ташуева RT.

Напомним, в данный момент «Краснодар» возглавляет таблицу Российской Премьер-Лиги с 12 очками из 12 возможных в четырёх стартовых турах чемпионата. «Зенит» занимает шестую строчку в таблице, набрав семь очков в четырёх встречах.