Ташуев: у «Краснодара» есть все шансы на золото. По составу «быки» не уступают «Зениту»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев считает, что у «Краснодара» есть все шансы на чемпионство в Российской Премьер-Лиге в новом сезоне, также отметив, что по составу «быки» не уступают действующему чемпиону РПЛ санкт-петербургскому «Зениту».
«Верю ли я, что «Краснодар» до конца поведёт борьбу за чемпионство? Думаю, да. Давно пора взять золото. Болельщики ждут столько лет. С такими вложениями нужно завоевать хотя бы один трофей. В текущем сезоне у южан есть все шансы на чемпионство. Более того, по составу они сейчас не уступают «Зениту», — приводит слова Ташуева RT.
Напомним, в данный момент «Краснодар» возглавляет таблицу Российской Премьер-Лиги с 12 очками из 12 возможных в четырёх стартовых турах чемпионата. «Зенит» занимает шестую строчку в таблице, набрав семь очков в четырёх встречах.
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