«Ноттингем» вырвал победу у «Шеффилда» на последних минутах матча

Сегодня, 18 августа, состоялся матч 2-го тура английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Шеффилд Юнайтед». Матч проходил на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме, Англия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени.

Хозяева очень активно начали встречу, и уже на третьей минуте нигерийский форвард Тайво Авонийи вывел «Ноттингем» вперёд. Голевую передачу на свой счёт записал экс-защитник «Тоттенхэма» Серж Орье. Во втором тайме «Шеффилд» смог быстро восстановить ничейный результат на табло. На 48-й минуте матча дебютант клуба Густаво Хамер забил свой первый мяч в АПЛ. Однако на 90-й минуте встречи нападающий Крис Вуд принёс победу хозяевам. Итоговый счёт — 2:1 в пользу «Ноттингем Форест».

Хозяева набрали свои первые очки в сезоне, а «Шеффилд» пока остаётся с нулём по данному показателю.