Гол Гарре и победный мяч Мартыновича — в видеообзоре матча «Рубин» — «Крылья Советов»

Завершился матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. «Рубин» обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1.

На 12-й минуте защитник «Рубина» Алексей Грицаенко открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд. На 15-й минуте нападающий «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре сравнял счёт. На 42-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев сумел отбить удар, но защитник «Рубина» Александр Мартынович оказался первым на добивании.

На 89-й минуте защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Во втором тайме команды не смогли отличиться, окончательный счёт матча — 2:1, победа «Рубина».

Эта победа стала для казанского клуба первой в новом сезоне чемпионата, а «Крылья Советов», в свою очередь, потерпели первое поражение в новом розыгрыше РПЛ. «Рубин» на данный момент располагается на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав пять очков в пяти турах чемпионата. «Крылья Советов» остались на пятом месте в турнирной таблице с восемью очками в пяти стартовых играх.