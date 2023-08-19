Сарина Вигман заявила, что не бросит сборную Англии ради работы в США

Главный тренер женской сборной Англии по футболу Сарина Вигман заявила, что не планирует покидать пост как минимум до истечения контракта в 2025 году, несмотря на слухи о предложении работы в США.

«Не обращаю внимания на эти слухи. Конечно, я слышала об этом, но я работаю в сборной Англии, очень довольна своей работой, и у меня контракт до 2025 года. Мне правда очень нравится моя работа, и у меня сложилось впечатление, что людям также всё ещё нравится, как я выполняю свою работу. У меня нет планов уходить.

Сейчас все мои мысли – о финале. На высшем спортивном уровне все хотят попасть в финал, но мест в финале не хватит на всех. Очень не многие команды доходят сюда. Выйти в полуфинал было очень, очень особенным достижением, но, как только мы прошли дальше, я переключилась на размышления о том, что нам ещё нужно сделать. Мы в финале, и сейчас все мои мысли заняты тем, как нам обыграть Испанию.

Когда мы так близко к победе, я могу думать только о том, что дальше, что мы можем сделать ради успеха, какие проблемы могут возникнуть, как подготовить команду. Мы уже работаем над этим, потому что мы восстановились и теперь готовимся к матчу. Нет, я не хочу расслабляться, я хочу хорошо подготовиться», – приводит слова Вигман Daily Mail.