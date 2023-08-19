«Валенсия» одержала минимальную победу над «Лас-Пальмасом» в матче 2-го тура Ла Лиги

Завершился матч 2-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Лас-Пальмасом». Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Иглесиасом Вильянуэвой. Стартовый свисток прозвучал в 22:30 по московскому времени. «Валенсия» одержала минимальную победу над «Лас-Пальмасом» со счётом 1:0.
В первом тайме команды не смогли порадовать зрителей и открыть счёт в матче — на перерыв оба коллектива уходили без забитых мячей. Во втором тайме сохранялась примерно та же тенденция, но на 74-й минуте в ворота «Лас-Пальмаса» был назначен пенальти, который успешно реализовал полузащитник «Валенсии» Хосе Луис Вайя, выведя хозяев вперёд.
Хосе Луис Вайя реализовал пенальти, выведя «Валенсию» вперёд.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В оставшееся время матча голов забито не было, встреча так и закончилась — 1:0, минимальная победа «Валенсии».
По итогам сезона-2022/2023 «Валенсия» расположилась на 16-й строчке, набрав 42 очка в 38 матчах чемпионата. «Лас-Пальмас» же по итогам прошлого сезона смог подняться в Ла Лигу. В 1-м туре нового сезона чемпионата «Валенсия» обыграла «Севилью (2:1), а «Лас-Пальмас» сыграл вничью с «Мальоркой» (1:1).
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