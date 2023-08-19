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«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе нападающей «Барселоны» Гейсе Феррейры

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе нападающей «Барселоны» Гейсе Феррейры
ЖФК «Манчестер Юнайтед»
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Женский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» официально объявил о трансфере нападающей Гейсе Феррейры из испанской «Барселоны».

«Манчестер Юнайтед» рад объявить о подписании контракта с футболисткой сборной Бразилии Гейсе да Силва Феррейры на постоянной основе. Нападающая перешла в «Юнайтед» из «Барселоны», выиграв в прошлом сезоне чемпионат Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов УЕФА среди женщин. На международной арене Гейсе и её бразильская сборная являются действующими чемпионками женского Кубка Америки, в финале 2022 года они одержали победу над Колумбией со счётом 1:0», — говорится в заявлении клуба.

«Я очень рада быть здесь. Подписание контракта с «Юнайтед» стало особенным днём для меня и моей семьи. Я очень благодарна за эту возможность, и спасибо всем за то, что это произошло», — приводит слова футболистки пресс-служба клуба.

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