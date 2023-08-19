«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе нападающей «Барселоны» Гейсе Феррейры

Женский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» официально объявил о трансфере нападающей Гейсе Феррейры из испанской «Барселоны».
«Манчестер Юнайтед» рад объявить о подписании контракта с футболисткой сборной Бразилии Гейсе да Силва Феррейры на постоянной основе. Нападающая перешла в «Юнайтед» из «Барселоны», выиграв в прошлом сезоне чемпионат Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов УЕФА среди женщин. На международной арене Гейсе и её бразильская сборная являются действующими чемпионками женского Кубка Америки, в финале 2022 года они одержали победу над Колумбией со счётом 1:0», — говорится в заявлении клуба.
«Я очень рада быть здесь. Подписание контракта с «Юнайтед» стало особенным днём для меня и моей семьи. Я очень благодарна за эту возможность, и спасибо всем за то, что это произошло», — приводит слова футболистки пресс-служба клуба.
- 19 августа 2023
-
00:40
-
00:33
-
00:29
-
00:21
-
00:05
- 18 августа 2023
-
23:59
-
23:56
-
23:49
-
23:45
-
23:44
-
23:37
-
23:27
-
23:18
-
23:13
-
23:12
-
22:59
-
22:56
-
22:49
-
22:44
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:29
-
22:26
-
22:25
-
22:18
-
22:13
-
22:11
-
22:10
-
22:07
-
22:01
-
21:51
-
21:43
-
21:33
-
21:31