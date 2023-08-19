Комличенко: образ «дельфина» — не по делу для меня. Не только я один зарабатываю пенальти

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, что не согласен с прозвищем «дельфин» среди болельщиков команд Российской Премьер-Лиги, а также поставил себя на их место.

«Образ «дельфина» — не про меня? Абсолютно. Это образ не по делу. Все пенальти в прошлом сезоне, кроме одного (в ворота «Торпедо»), были назначены правильно — судьи признали. Да и среди кого этот образ? Среди фанатов остальных 15 команд РПЛ? Они же не будут болеть за меня, правильно?

Могут относиться нейтрально? Как им относиться нейтрально, когда Комли падает по два-три раза за игру, назначают пенальти, команда пропускает, проигрывает, недосчитывает очков в конце сезона? Если бы я был фанатом и против моей команды так играл футболист — я тоже говорил бы: «Вставай, хватит падать». На то они и болельщики. Но в «Ростове» же не только я зарабатываю пенальти. Мы сейчас на сборах пробили три в четырёх играх — и все три дали не на мне», — приводит слова Комличенко Sport24.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Николай Комличенко провёл 26 игр за «Ростов» в рамках РПЛ, забив 10 голов и сделав шесть результативных передач. Комличенко стал лидером среди игроков всех клубов Российской Премьер-Лиги по заработанным на себе фолам в прошедшем сезоне.