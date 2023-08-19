Гарри Кейн отреагировал на первый забитый гол в составе «Баварии»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о первом забитом мяче в составе мюнхенского клуба.

«Приятный вечер. Мы быстро забили первый гол, но после этого пришлось непросто. Я рад, что забил второй мяч. В концовке своё дело сделали ребята, вышедшие на замену.

Конечно, я немного нервничал – новая обстановка, новая команда. Но инстинкт взял верх, как только я оказался на поле. Сегодня мы были гораздо лучше, чем в матче с «Лейпцигом», – приводит слова Кейна Bayern & Germany.

Напомним, 18 августа завершился матч 1-го тура Бундеслиги, в котором встречались бременский «Вердер» и мюнхенская «Бавария». Мюнхенская команда одержала победу над соперником со счётом 4:0, Гарри Кейн отметился голом и результативной передачей.

Кейн в летнее трансферное окно перешёл из «Тоттенхэма» в «Баварию» за более чем € 100 млн.