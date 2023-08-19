Гарри Кейн отреагировал на первый забитый гол в составе «Баварии»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о первом забитом мяче в составе мюнхенского клуба.
«Приятный вечер. Мы быстро забили первый гол, но после этого пришлось непросто. Я рад, что забил второй мяч. В концовке своё дело сделали ребята, вышедшие на замену.
Конечно, я немного нервничал – новая обстановка, новая команда. Но инстинкт взял верх, как только я оказался на поле. Сегодня мы были гораздо лучше, чем в матче с «Лейпцигом», – приводит слова Кейна Bayern & Germany.
Напомним, 18 августа завершился матч 1-го тура Бундеслиги, в котором встречались бременский «Вердер» и мюнхенская «Бавария». Мюнхенская команда одержала победу над соперником со счётом 4:0, Гарри Кейн отметился голом и результативной передачей.
Кейн в летнее трансферное окно перешёл из «Тоттенхэма» в «Баварию» за более чем € 100 млн.
- 19 августа 2023
-
02:07
-
01:56
-
01:43
-
01:34
-
01:10
-
01:01
-
00:54
-
00:48
-
00:40
-
00:33
-
00:29
-
00:21
-
00:05
- 18 августа 2023
-
23:59
-
23:56
-
23:49
-
23:45
-
23:44
-
23:37
-
23:27
-
23:18
-
23:13
-
23:12
-
22:59
-
22:56
-
22:49
-
22:44
-
22:43
-
22:41
-
22:40
-
22:29
-
22:26
-
22:25
-
22:18
-
22:13