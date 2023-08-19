Луис Энрике высказался о возвращении Килиана Мбаппе в основной состав «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подтвердил, что нападающий Килиан Мбаппе вернулся в основной состав французской команды.
«Килиан в отличной форме, полон желания, у него правильный настрой. Я очень рад, что у меня есть такой игрок мирового класса», – приводит слова Энрике RMC Sport.
Контракт Мбаппе с французским клубом истекает летом 2024 года. Сообщалось, что спортсмен отказался от активации автоматического продления ещё на сезон и хочет покинуть команду по истечении контракта. Ранее нападающий был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонные сборы.
Мбаппе стал игроком парижской команды в июле 2018 года. За всё время выступлений за клуб француз провёл 260 матчей, отметился 212 забитыми мячами и 98 результативными передачами. Вместе с «ПСЖ» игрок выиграл пять чемпионатов Франции.
- 19 августа 2023
-
03:15
-
02:53
-
02:39
-
02:38
-
02:19
-
02:12
-
02:07
-
01:56
-
01:43
-
01:34
-
01:10
-
01:01
-
00:54
-
00:48
-
00:40
-
00:33
-
00:29
-
00:21
-
00:05
- 18 августа 2023
-
23:59
-
23:56
-
23:49
-
23:45
-
23:44
-
23:37
-
23:27
-
23:18
-
23:13
-
23:12
-
22:59
-
22:56
-
22:49
-
22:44
-
22:43
-
22:41