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Луис Энрике высказался о возвращении Килиана Мбаппе в основной состав «ПСЖ»

Луис Энрике высказался о возвращении Килиана Мбаппе в основной состав «ПСЖ»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подтвердил, что нападающий Килиан Мбаппе вернулся в основной состав французской команды.

«Килиан в отличной форме, полон желания, у него правильный настрой. Я очень рад, что у меня есть такой игрок мирового класса», – приводит слова Энрике RMC Sport.

Контракт Мбаппе с французским клубом истекает летом 2024 года. Сообщалось, что спортсмен отказался от активации автоматического продления ещё на сезон и хочет покинуть команду по истечении контракта. Ранее нападающий был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонные сборы.

Мбаппе стал игроком парижской команды в июле 2018 года. За всё время выступлений за клуб француз провёл 260 матчей, отметился 212 забитыми мячами и 98 результативными передачами. Вместе с «ПСЖ» игрок выиграл пять чемпионатов Франции.

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