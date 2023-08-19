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Быстров назвал детской ошибкой игру вратаря «Крыльев» при отражении пенальти

Быстров назвал детской ошибкой игру вратаря «Крыльев» при отражении пенальти
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров раскритиковал игру голкипера «Крыльев Советов» Ивана Ломаева. В матче 5‑го тура РПЛ с «Рубином» (1:2) вратарь отбил пенальти в исполнении Мирлинда Даку. Однако футболист казанцев Александр Мартынович первым успел на добивание и забил гол.

«Это детская ошибка. Мяч летит тебе в руки. Почему он решил сыграть по-волейбольному? Мяч летел слабо. Он должен был забирать мяч и начинать атаку. Мало того, что ошибся вратарь, посмотрите, как сыграли защитники, которые находились на линии. В моё время меня бы выкинули на фиг с этого пятачка и не дали никогда расположиться первым на добивании», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

«Рубин» одержал первую победу в РПЛ после возвращения из Первой лиги. Команда Рашида Рахимова набрала пять очков и поднялась на 10‑е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с восемью очками идут пятыми.

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