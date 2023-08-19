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Лионель Месси оценил уровень футбола в США

Лионель Месси оценил уровень футбола в США
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился впечатлениями от американских команд и их уровня игры.

«Я думаю, что за последний год уровень футбола в США очень вырос. Это видно по результатам сборной в последнее время. У них была отличная команда на чемпионате мира. Очень конкурентоспособная. Справлялась с соперниками на своём пути.

Они всё ближе к уровню мексиканского футбола. Кубок лиг это показал. В финале не было ни одной мексиканской команды. Можно много спорить, но все матчи были равными, конкурентными. Любой мог обыграть любого.

У меня есть ощущение, что то же самое происходит и в МЛС. В этом турнире каждый может победить. В лиге сильны хозяева, а на выезде победить сложно. После первого матча я ещё немного узнаю об этом», — приводит слова Месси ESPN.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив девять голов и одну результативную передачу.

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