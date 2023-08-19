Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на переход Неймара в «Аль-Хиляль»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о переходе бразильского нападающего Неймара в саудовский «Аль-Хиляль».

«Я думаю, что переезд Неймара в Саудовскую Аравию — это хорошо для всех. Я должен поблагодарить его за поведение, которое он демонстрировал с момента моего прихода. Он — игрок мирового класса, я желаю ему всего самого лучшего», — приводит слова Энрике PSG Talk.

Ранее саудовский «Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара. По информации журналиста Фабрицио Романо, бразильский нападающий подписал двухлетний контракт с клубом, по которому суммарно получит около € 300 млн.

Неймар выступал за «ПСЖ» с 2017 года после того, как перешёл из «Барселоны» за рекордные € 222 млн. Трансфер бразильца остаётся самым дорогим в истории. За парижский клуб Неймар суммарно отыграл 173 матча, в которых забил 118 голов, а также отдал 77 голевых передач. В составе «ПСЖ» бразилец пять раз выиграл французский чемпионат, три раза завоевал Кубок Франции, а также дошёл до финала Лиги чемпионов.