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«Спартак» впервые с 2022 года открыл продажу билетов на фанатскую трибуну на матч РПЛ

«Спартак» впервые с 2022 года открыл продажу билетов на фанатскую трибуну на матч РПЛ
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«Спартак» начал продажу билетов на трибуну B на матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом», сообщает официальный сайт московского клуба.

На данный момент в свободной продаже можно приобрести билеты на пять верхних секторов трибуны B — 201, 203, 206, 207 и 209. Ранее там находились активные фанаты красно-белых.

«Спартак» не продавал билеты на домашнюю фанатскую трибуну с весны 2022 года, когда активные болельщики объявили о бойкоте всех матчей в РПЛ и Кубке России из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).

Напомним, встреча 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 20 августа на стадионе «Открытие Банк Арена», начало — в 19:30 мск.

В новом сезоне РПЛ петербургский «Зенит» набрал семь очков в четырёх матчах и располагается на шестой строчке турнирной таблицы. В активе «Спартака» девять очков, подопечные Гильермо Абаскаля занимают четвёртое место.

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