Месси поделился ожиданиями от финального матча «Нэшвилл» — «Интер Майами» в Кубке лиг

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рад тому, что вскоре может выиграть первый трофей с американской командой.

«Это было бы невероятно для болельщиков и самого клуба. Хотя для людей, которые не видят, как мы тренируемся каждый день, стал сюрпризом факт того, что мы в финале. Нам нужно бороться за этот титул, так как мы знаем, что способны на это.

Команда очень выросла, особенно с приходом Мартино. И мы счастливы, что достигли нашей первой цели – квалификации на Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Теперь мы можем сыграть в финале», — приводит слова Месси ESPN.

В финальном матче Кубка лиг «Интер Майами» встретится с «Нэшвиллом» 20 август, начало — в 4:00 мск.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив девять голов и одну результативную передачу.