«Он невероятный человек». Защитник «Интер Майами» – о Месси

Защитник «Интер Майами» и сборной США Деандре Йедлин перед финальным матчем Кубка лиг с «Нэшвиллом» поделился впечатлениями от пребывания в клубе аргентинского нападающего Лионеля Месси.
«Его общее отношение и вайб… он всегда улыбается, он разговаривает со всеми. Он мог бы прийти и сказать: «Я делаю всё по-своему, и вот так теперь будет». Но он пришёл и полностью смешался с командой: старыми парнями, молодыми парнями, как обычный игрок. Конечно, я сильно уважал его как игрока до того, как поиграл с ним, но теперь я уважаю его ещё больше. Он невероятный человек.
Мы в хорошей форме, уверены в себе, но вместе играем всего три недели. Разобрали ошибки в [полуфинальной] игре с «Филадельфией Юнион». Мы давали соперникам возможности и должны это исправить», — приводит слова Йедлина ESPN.
Финальный матч Кубка лиг пройдёт в Нэшвилле и начнётся в 4:00 по московскому времени в ночь на 20 августа.
Фанаты «Далласа» подрались с фанатами Месси
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