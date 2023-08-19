«Он невероятный человек». Защитник «Интер Майами» – о Месси

Защитник «Интер Майами» и сборной США Деандре Йедлин перед финальным матчем Кубка лиг с «Нэшвиллом» поделился впечатлениями от пребывания в клубе аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Его общее отношение и вайб… он всегда улыбается, он разговаривает со всеми. Он мог бы прийти и сказать: «Я делаю всё по-своему, и вот так теперь будет». Но он пришёл и полностью смешался с командой: старыми парнями, молодыми парнями, как обычный игрок. Конечно, я сильно уважал его как игрока до того, как поиграл с ним, но теперь я уважаю его ещё больше. Он невероятный человек.

Мы в хорошей форме, уверены в себе, но вместе играем всего три недели. Разобрали ошибки в [полуфинальной] игре с «Филадельфией Юнион». Мы давали соперникам возможности и должны это исправить», — приводит слова Йедлина ESPN.

Финальный матч Кубка лиг пройдёт в Нэшвилле и начнётся в 4:00 по московскому времени в ночь на 20 августа.

Фанаты «Далласа» подрались с фанатами Месси