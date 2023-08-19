Мартино объяснил, что помогло адаптации Месси, Бускетса и Альбы в «Интер Майами»

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино выразил мнение, что меньшее давление, оказываемое на игроков в МЛС, помогло Лионелю Месси, Серхио Бускетсу и Жорди Альбе хорошо освоиться в команде.

«Они приехали сюда, чтобы соревноваться и чего-то достичь. В этой лиге нет такого давления, как в баскетболе, бейсболе и НФЛ. Когда у вас есть игроки с достижениями, которые по-прежнему хотят бороться и выигрывать, это значительно облегчает ситуацию для тренеров, потому что они преданы идее и могут помочь команде двигаться по пути к победам», — приводит ESPN слова Мартино.

«Интер Майами» сыграет в финале Кубка лиг в гостях с «Нэшвиллом» в ночь на 20 августа по московскому времени. Матч начнётся в 4:00.

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