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Тьерри Анри возглавит молодёжную сборную Франции

Тьерри Анри возглавит молодёжную сборную Франции
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Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри близок к тому, чтобы возглавить молодёжную сборную Франции.

Как сообщает Le Parisien, о назначении 46-летнего француза будет объявлено в понедельник, 21 августа. Анри сменит на этом посту Сильвена Риполля, который покинул команду в конце июля.

Напомним, Тьерри Анри в качестве главного тренера поработал с двумя клубами. Это были «Монако», откуда Анри уволили по ходу сезона-2018/2019, и «Монреаль Импакт», который он покинул по семейным обстоятельствам после первого года работы. В качестве ассистента главного тренера сборной Бельгии Анри завоевал бронзовые медали чемпионата мира — 2018.

В бытность футболистом Анри выступал в таких клубах, как «Монако», «Ювентус», «Арсенал», «Барселона», «Нью-Йорк Ред Буллз».

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